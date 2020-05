Das Lieblingsstück der Woche

Jazz-Fans dürfte Christiana Uikiza längst ein Begriff sein: Die Souldiva begeistert ihr Publikum, egal wo sie auftritt – ob als Vorband von Tom Jones oder beim Wiener Jazzfest. Im Rahmen des Song Contests wird die Wahlwienerin nun an fünf Abenden die Ottakringer Brauerei rocken (www.christianamusic.com). Zu Hause umgibt sich die aus Rumänien stammende Sängerin und Komponistin gerne mit der Farbe Weiß und kombiniert dazu stärkere wie auch Pastellfarben. Ihr Lieblingsstück entspricht diesem Stil: "Ich habe diese Couch ausgewählt, weil sie edel aussieht. Nach dem Motto ,Keep it simple‘, das sehr oft auch in der Musik gilt.“ Was man bei Ihr zu Hause nie finden wird? "Schlechte Musik.“