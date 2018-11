Das Design der Woche präsentiert eine heiße Hülle

Stellen Sie sich vor: Es ist ein kalter Novembertag. Der Nebel hängt tief und immer wieder fallen abwechselnd Schnee und Regen vom Himmel. Sie selbst sind im wohlig warmen Wohnraum. Und nicht nur das, Sie liegen gemütlich vor dem Ofen und beobachten Holzscheit für Holzscheit beim Abbrennen.

Kaum ein Möbelstück wird in den kalten Monaten so geschätzt wie ein Holzofen. In der warmen Jahreszeit verkommt er allerdings zum Staubfänger und nimmt wertvollen Wohnraum weg. Um dem entgegenzusetzen und Holzöfen auch im Sommer einen – zumindest dekorativen – Sinn zu geben, hat sich der deutsche Hersteller „ Keramik Kaufmann“ etwas Besonderes einfallen zu lassen.

„Gutes Design ist der Schlüssel für alles, was wir gestalten, herstellen und verkaufen“, erklärt Geschäftsführer Matthias Kaufmann. Jeder Ofen wird durchdacht geplant und aus eigens hergestelltem Keramik gebaut. Während das Unternehmen bereits mit namhaften Designern wie Sebastian Herkner zusammengearbeitet hat, ist der smaragdgrüne „Softedge 2“ (Bild oben) eine Eigenkreation. „Es sollte ein Kachelofen sein, der nicht wie eine riesige Kachelburg im Raum steht, sondern wie eine Kommode wirkt“, sagt Kaufmann. Der Preis beträgt rund 11.000 Euro. www.kaufmann-keramik.de