Besser bauen

Johannes Kottjé ist Bauherren-Berater, Sachverständiger für Bauschäden und Autor mehrerer Bücher. In seinem jüngsten Werk beschreibt er anhand vieler Beispiele in Österreich, Deutschland und der Schweiz, wie gut man mit Holz nachhaltig und kostengünstig bauen kann.



Worum es ihm dabei geht, ist die Vielfalt an Möglichkeiten aufzuzeigen, dieses Material einzusetzen und zu verarbeiten. Das Ergebnis kann ein uriges Rauchkuchlhaus am Schliersee sein, ein puristisches Einfamilienhaus in München oder eine geniale Garagenaufstockung am Bodensee.



Der Autor beschreibt jedoch nicht nur schöne Häuser, sondern geht im hinteren Teil des Buches auf Themen wie Wärmeschutz, Dämmung und Schallschutz ein.



Auch die typischen Schwachstellen von Holzbauten im Fall von nachlässiger Planung nimmt er sich vor und beschreibt, wie diese verhindert werden können. Mangelnde Luftdichtheit und unzureichender Schlagregenschutz müssen nämlich nicht sein.