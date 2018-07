Auszeichnung: Die 50 schönsten Privatgärten

Das schattige Plätzchen unter dem mit Wein beranktem Pavillon, Blick auf das türkise Wasser (großes Bild). So lässt es sich leben. In dem Garten im Kanton Thurgau waren alle Elemente schon vorhanden, aber keiner der Plätze lud zum Verweilen ein. Das alte Wasserbecken verwandelte Gartenbauingenieur Markus Wolf in einen Naturpool, von Stauden, Gräsern und einer Holzdecke umgeben. Von der schattigen Weinlaube hat man einen guten Blick auf die Staudenbeete. Gräser imitieren bei Wind die Wellenbewegung des Wassers. „Vor der Umgestaltung reichte ein Blick und man hat alles gesehen. Nun kann man immer wieder Neues entdecken“, so Wolf.