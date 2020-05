5 Meter am Stadtrand

Ein fingerbreiter Streifen Land in Liesing. Fünf mal 35 Meter. Hier, am Stadtrand von Wien, sollte ein Einfamilienhaus entstehen – wobei es Hürden zu bewältigen gab. Gemäß den Auflagen mussten die Außenmauern an den Rand gebaut werden, damit sie an die Nachbargrundstücke anschließen. Andererseits galt es eine gesellschaftspolitische Frage zu lösen. Berücksichtigt man das Problem der Zersiedelung, ist ein Einfamilienhaus in dieser Lage schwer zu rechtfertigen. Zwar ist das Eigenheim die beliebteste Wohnform – vor allem in urbanen Zentren ist sie allerdings wirtschaftlich, ökologisch und sozial wenig vertretbar. Wie also entkommt man diesem Dilemma?