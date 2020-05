Zungenpiercing steuert Rollstuhl

Forscher um Maysam Ghovanloo vom Georgia Institute of Technology in Atlanta haben ein spezielles Zungenpiercing entwickelt, mit dem Querschnittgelähmte mit dem Mund Rollstühle steuern und Computer bedienen können. Die Befehle gehen an einen iPod, der die Zungenkommandos an ein Endgerät – beispielsweise einen Rollstuhl oder einen PC – übermittelt. Der Artikel dazu wurde im Fachjournal New Scientist veröffentlicht.