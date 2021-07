Zuchterfolg im Labor: Bakterium lebt nur von Treibhausgas

Über einen besonderen Zuchterfolg im Kleinen berichtet ein internationales Forschungsteam mit österreichischer Beteiligung im Fachjournal "PNAS": Erstmals ist es gelungen, mit dem Bakterium "Methylocapsa gorgona" ein Lebewesen zu kultivieren, das tatsächlich ausschließlich von den geringen Spuren an Methan und anderen Gasen in der Luft leben kann.

Im Gegensatz zum Methan in Böden findet sich das starke Treibhausgas in der Atmosphäre in deutlich geringeren Konzentrationen. Lediglich rund 1,8 Teile Methan kommen auf eine Million Teile Luft. Aufgrund menschlicher Aktivitäten ist dieser Anteil jedoch im Steigen begriffen. Den biologischen Abbau von Methan schaffen nur spezielle Mikroorganismen, was diese zum wichtigen Akteur für die Treibhausgasbilanz der Erde mache, heißt es in einer Aussendung der Universität Wien.