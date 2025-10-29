Zeithistoriker Rathkolb warnt: Parallelen zu 1914 im digitalen Zeitalter

Als Oliver Rathkolb vor 15 Jahren erste Ideen wälzte, hätte er sein neues Projekt fast wieder verworfen: „Das ist eine fade Geschichte, der Vergleich geht nicht auf“, urteilte der Historiker selbstkritisch. „Wir leben in einer aufgeklärten Zeit. Wirtschaftswachstum und digitale Revolution werden die Welt gerechter machen“, dachte er damals. „Demokratie überall, sogar in der ehemals kommunistischen Sowjetunion.“ Sogar die Hoffnung lebte, dass der Turbo-Kapitalismus das kommunistische Regime in China transformiert. Der Vergleich zwischen der Zeit vor 1914 und der Gegenwart, den der renommierte Historiker hatte anstellen wollen, wanderte in die Schublade. Plötzlich aber holte Rathkolb die Realität ein: „Der Vergleich ist durch die aktuellen Entwicklungen immer heißer geworden“, sagt er. „Wir sind heute – ebenso wie die Generation vor dem Ersten Weltkrieg – durch die ökonomischen, politischen, kulturellen und sozialen Entwicklungen total überfordert. Da ist auch eine ganz starke, latente Angst, die unser Leben prägt. Und gleichzeitig eine unglaubliche Geschwindigkeit – mit dem negativen Ergebnis, dass politische Akteure, aber auch Gesellschaften, nicht mehr ruhig, nüchtern, anhand der Fakten entscheiden.“ All diese Gedanken sind jetzt in Rathkolbs neues Buch Ökonomie der Angst. Die Rückkehr des nervösen Zeitalters eingeflossen.

Fakten Zur Person Geboren 1955 in Wien, ist Oliver Rathkolb einer der bekanntesten Zeithistoriker Österreichs. Sein Buch „Die paradoxe Republik“ gilt als Standardwerk der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Lange Jahre u. a. Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien, ist er seit dem Vorjahr in Pension, forscht aber weiter und mischt sich in die öffentliche Diskussion ein – etwa mit einem Epochenvergleich, der nächste Woche erscheint. Zum Buch Radikalisierung, Autoritarismus, Kriegstreiberei, Kontrollverlust: Wir alle spüren die Rückkehr eines nervösen Zeitalters: „Ökonomie der Angst“ ist soeben erschienen (Molden, 33 €).

Der Zeithistoriker sieht große Ähnlichkeiten mit dem Katastrophenzeitalter vor 1914. Ein Kernbegriff in seinem Buch ist die Turbo-Globalisierung. „Vor 1914 wird innerhalb einer Generation der gesamte Kommunikations- und Transportsektor so beschleunigt wie nie zuvor in der Geschichte“, sagt Rathkolb und erinnert an die Erfindung von Telegraf und Dampfmaschine. „Heute müsste man sogar von Turboturbo-Globalisierung sprechen, weil sich die Geschwindigkeit durch die digitale Revolution vervielfacht hat.“ Globale Auswirkungen inklusive. Dass der Mensch dafür nicht gemacht ist, zeige sich in vielen Studien. Daher würden sich die Pioniere der digitalen Revolution wie Bill Gates dafür einsetzen, dass ihre eigenen Kinder möglichst wenig Zeit in der digitalen Welt verbringen. „Es überfordert nicht nur, sondern macht uns auch leicht manipulierbar. Stichwort Algorithmen – eine große Gefahr.“ Millionäre und Triggerpunkte Vor gut 100 Jahren hatten Millionäre wie Andrew Carnegie oder John D. Rockefeller überall ihre Finger im Spiel. Heute trifft das auf Elon Musk und Peter Thiel genauso zu. Damals wie heute gibt es Reizthemen, bei denen die Emotionen hochgehen: Der Verlust der eigenen Sprachdominanz und die Mehrheit der „Anderen“ in der Schule (ja bereits vor 1914) oder Triggerpunkt wie Gendern und Windräder. Dabei gehe es keineswegs um reale Bedrohungen, sondern um als Gefahr wahrgenommene Phänomene. Durch das Festhalten an Energieträgern der Vergangenheit, die das lange Wachstum nach 1945 geprägt haben, wird eine Sicherheit vorgegaukelt, die es nicht mehr gibt.

Massive Verwerfung Auch beim Thema Zuwanderung sieht der Autor Parallelen der Epochen: „Im 19. Jahrhundert haben sich die Gesellschaften innerhalb kurzer Zeit durch Migration völlig verändert“. Zum einen sei da die Auswanderung aus Europa, vor allem in die USA, aber auch eine starke Binnenmigration innerhalb der Monarchie.

Solch rapide, unvorhersehbare Migrationsschübe überfordern Gesellschaften völlig und führen zu massiven politischen Verwerfungen. von Oliver Rathkolb Zeithistoriker