Ein Team um Ulrich Technau und Alison Cole vom Department f├╝r Neurowissenschaften und Entwicklungsbiologie der Universit├Ąt Wien untersuchte, welche Gene in den Muskelzellen von "Nematostella vectensis"-Seeanemonen aktiv sind. Obwohl alle ihre Muskeln anatomisch sehr ├Ąhnlich aussehen, gibt es "Muskelzell-Subtypen" mit unterschiedlichen Genaktivit├Ąten, so die Forscher. Davon k├Ânnen sich zwei schnell zusammenziehen (kontrahieren), zwei sind langsam kontrahierend. "Dies ist ├Ąhnlich wie bei Menschen, wo es auch schnelle und langsame Muskeln gibt", schreiben sie in einer Aussendung der Uni Wien am Mittwoch.

Die schnellen und langsamen Muskeln der Anemonen unterscheiden sich durch mehrere strukturverleihende Eiwei├čstoffe (Strukturproteine), die einst durch "Genduplikationen und nachfolgende Diversifizierungen entstanden", erkl├Ąrten die Forscher: "Diese sind wohl f├╝r die unterschiedlichen Eigenschaften verantwortlich."