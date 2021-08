Was Sie jetzt über den π- Weltrekord wissen sollten

Für den Informatiker Heiko Rölke war es „eine Art Fingerübung“. So erzählt es der Leiter des neuen Zentrum für Datenanalyse und Simulation (DAViS) in Graubünden jedenfalls in der Zeit. Dabei hat er einen Weltrekord aufgestellt: Pi auf 62,8 Billionen Ziffern genau berechnet. Das ist ein Zahl mit zwölf Nullen, oder so.

Noch ein paar Zahlen gefällig?

Der Computer musste 108 Tage und neuen Stunden rechnen, bis das Ergebnis feststand.

Da sind um 12 Billionen Stellen mehr als beim Rekord im Vorjahr.

Und: Die Zahl würde 17,5 Milliarden Seiten füllen, sollte jemand den Fehler machen, sie auf A4-Seiten auszudrucken.