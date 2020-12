Warum wir Weihnachten am 25. Dezember begehen

Hans Förster, Wiener Kirchengeschichtler, etwa lässt kein gutes Haar an der These, dass die heidnische Sonnenwendfeiern für Sol Invictus einfach auf die christliche Lichtgestalt umgedeutet wurden. Sonnenwendfeste im Winter hätten keine Bedeutung gehabt, argumentiert er. Mehr noch: Kirchenväter befürworteten Anfang des 5. Jahrhunderts den 25. Dezember als Weihnachtstag, weil man an diesem Tag mit keinem heidnischen Fest konkurrieren musste.

Antiker Tourismusmagnet?

Viel plausibler scheint Förster, dass man Pilgern, die bereits damals in Scharen ins Heiligen Land kamen, etwas bieten wollte – heute hieße es: Weihnachten als Touristenmagnet. Man wusste, dass Jesus in Bethlehem geboren war, dort gab es eine Geburtskirche, also brauchte man auch ein Geburtstagsfest. Der 25. Dezember passte gut in den Zeitplan der kirchlichen Feiertage. Außerdem wurden da die Tage langsam wieder länger, was Hoffnung verkörpert, die sich aus der Geburt Jesu speiste, argumentiert der Kirchenrechtler.

Für den Mittelalterforscher Preiser-Kapeller ist klar: „In den ersten Jahrhunderten des Christentums darf man nicht von nur e i n e r Tradition ausgehen. Der 25. Dezember taucht zwar im Rom des 4. Jahrhunderts auf, wir sehen aber, dass es 200 Jahre dauerte, bis das Weihnachtsfest auch im Osten, in Konstantinopel, anerkannt wurde."