Transkribus: Kurrentschrift lesen dank Künstlicher Intelligenz

„Die händische Suche in diesen Dokumenten kann eine sehr mühsame Angelegenheit sein", weiß der Germanist Günter Mühlberger. "Durch unsere Technologie wird die Erforschung der Familiengeschichte nun wesentlich erleichtert.“ Mühlberger ist in der Arbeitsgruppe Digitalisierung/Archivierung an der Uni Innsbruck tätig.

Die neue Plattform eröffnet neue Welten, denn in Archiven und Bibliotheken lagern historische Dokumente von großem Wert. Diese Dokumente nehmen viel Platz ein. So füllen zum Beispiel die Dokumente im Staatsarchiv in Wien 350 Regalkilometer. Der Großteil dieser Dokumente liegt nur handschriftlich vor und ist für viele Benutzer nicht mehr lesbar, da sie in Kurrentschrift verfasst sind.

„Hier hilft die Transkribus-Plattform, auf der diese Handschrift automatisiert erkannt und damit für alle lesbar gemacht wird“, sagt Germanist Günter Mühlberger. Die Dokumente werden dadurch auch durchsuchbar. Das erleichtert die Recherche in historischen Beständen enorm, weil auf diese Weise Hunderte oder Tausende Dokumente gleichzeitig nach Familiennamen oder anderen Begriffen durchstöbert werden können.