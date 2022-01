Tongas explodierter Vulkan: Großer Bums mit Fortsetzungspotenzial

Und das Klima?

Entwarnung gibt es dagegen in einem anderen Punkt: Grundsätzlich gilt, dass bei Vulkanausbrüchen auch Aerosole und Schwefelgase in den Himmel geschleudert werden. Dort sorgen sie als Schwefelsäuretropfen dafür, dass ein Teil des Sonnenlichtes wieder zurückgeworfen wird – der Planet kühlt ab. So geschehen etwa 1815, als in Indonesien der Vulkan Tambora so viel Asche in den Himmel spuckte, dass jahrelang weltweit – auch in Europa – der Sommer ausfiel. „Diesmal wurde aber nicht so viel Asche in die Atmosphäre geschleudert, sondern hauptsächlich Wasserdampf“, sagt der Forscher. „Klimatisch wird sich dadurch nichts ändern.“