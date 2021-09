Der Mann, der Gelähmte zu Wettkämpfern machte

Dieses Erlebnis ließ Guttmann nie mehr los. Ein Jahr später begann er ein Medizinstudium in Breslau, 1923 promovierte er und wurde schließlich Oberarzt in Hamburg. Viele prophezeiten dem jungen jüdischen Arzt eine große Karriere. Als die Nazis kamen, bekam er statt dessen Kündigung und Berufsverbot. Stellenangebote aus dem Ausland schlug er aus, weil er meinte, der Spuk werde bald vorbei sein. 1934 übernahm er die Leitung einer eigens für ihn eingerichteten Poliklinik im Israelitischen Krankenhaus der Stadt. Dort durfte er als Jude weiterhin arbeiten.

Retter von vielen

Als am 9. November 1938 die Synagoge in Brand gesteckt wurde und Schutzsuchende vor dem Krankenhaus auftauchten, wies der Neurologe seine Mitarbeiter an, niemanden wegzuschicken. Weil die Gestapo auftauchte, hatte das Spital plötzlich 63 neue „Patienten“ mit falschen Diagnosen, die Symptome vortäuschten. Fast alle konnten gerettet werden. Zwei von ihnen kamen genauso wie zwei Ärzte ins Konzentrationslager.

Guttmann erkannte, dass er Deutschland verlassen musste. Mit Frau und zwei Kindern, aber ohne einen Pfennig Geld, gelang die Flucht nach Großbritannien, wo er eine Stelle als Neurochirurg in Oxford antrat.

Revolutionäre Methoden

Als die Alliierten die Landung in der Normandie planten und sich auf viele zusätzliche Patienten einstellten, wurde Guttmann die Leitung einer neuen neurologischen Klinik in Stoke Mandeville angeboten. Noch immer galt die Behandlung gelähmter Patienten als hoffnungslos; Guttmann nahm trotzdem an – zum Unverständnis seiner Freunde und Kollegen in Oxford. Sportwissenschafter Abel: „Querschnittslähmung war meist ein Todesurteil, doch die Methoden, die Guttmann erfunden hat, haben das komplett verändert“. Dass Alexander Fleming das Penicillin entdeckt hat, half ebenfalls. Damit konnte man endlich das Wundliegen und die aufsteigenden Harnwegsinfekte behandeln, die Gelähmten bisher so zugesetzt hatten.