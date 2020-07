Gute Antworten der Wissenschaft auf die Pandemien sind 24.000 Euro wert

Vor zwei Jahren hat die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) die Tradition öffentlicher Preisfragen wieder aufgegriffen. Nun schreibt sie eine neue Preisfrage zur Rolle der Wissenschaften in der Coronavirus-Krise aus: „Was kann die Wissenschaft bei Pandemien leisten?“

Die besten Antworten darauf in Essay-Form werden mit insgesamt 24.000 Euro prämiert, teilte die ÖAW am Freitag mit.

Die Aufmerksamkeit für Forschungen zu Covid-19 sei in der Öffentlichkeit sprunghaft angestiegen, Wissenschafter in Politik, Medien und Wirtschaft zu zentralen Gesprächspartnern und ihre Expertise zu einer wichtigen Grundlage für weitreichende Entscheidungen geworden. Gleichzeitig stehe die Forschung in der aktuellen Krise unter hohem zeitlichen Druck, rasch belastbare Ergebnisse zu liefern - eine Erwartung, die mit wesentlichen Elementen des wissenschaftlichen Arbeitens wie der Sorgfaltspflicht, Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit nicht immer leicht in Einklang zu bringen sei, heißt es in der Aussendung.

Zwischenbilanz

Aus diesem Grund wolle man mit der Preisfrage eine erste Zwischenbilanz ziehen und „sowohl die Anforderungen an die Wissenschaft als auch die Möglichkeiten der Wissenschaft auf den Prüfstand stellen“.