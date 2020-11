Forscherstreit um Himmelsscheibe von Nebra

Bereits 2003 hatte der österreichische Archäo-Metallurge Ernst Pernicka die Metalle analysiert und festgestellt, dass das Kupfererz aus der Region Mitterberg bei Bischofshofen kam. Fachleute waren nicht überrascht, lag doch eines der Zentren der Kupfergewinnung der Bronzezeit in den österreichischen Ostalpen.

Spurenelemente und Bleiisotopenverhältnisse zeigen außerdem, dass das Kupfer für den gesamten Fund aus derselben Lagerstätte stammt. Und dass die Produktion dort mit dem 9. Jahrhundert v. Chr. endete – ein Jahrhundert vor dem Beginn der Eisenzeit.

Nichts dran

Nachdem auch noch organische Reste an einem der Schwerter in die Zeit um 1600 v. Chr. datiert wurden, argumentiert das Forscherteam, dass die These von Gebhard und Krause in sich zusammenfalle.

Es bestehe kein Zweifel daran, dass die Himmelsscheibe von Nebra längere Zeit in Gebrauch war, was sich aus mehreren Umgestaltungsphasen ableiten lässt. Am Ende der frühen Bronzezeit wurde sie dann aber mit den Beifunden dem Boden anvertraut.

Und zu Beginn der Eisenzeit war sie somit längst als Altmetall begraben.