Daten aus dem All beweisen: Die Alpen werden immer grüner

Das weiß sie aber ohnedies aus ihren Vorgängerstudien, die sie vor allem für die Universität Wien gemacht hat: „Sechzig Prozent der Arten sind noch auf Flächen zu finden, die ihnen klimatisch nicht mehr zusagen“, hat sie etwa 2019 ermittelt. So halten sich vor allem in hohen Lagen einige Arten, obwohl die Bedingungen für sie schon sehr ungünstig sind – sie stehen in der „Aussterbeschuld“.

Verzögertes Aussterben

Rumpf: „Wir wissen also, dass diese Populationen an diesem Ort auf Dauer verschwinden werden.“ Das Aussterben hinke dem Klimawandel also hinterher. „Wie lange, hängt von den Arten ab. Da kann ich keine Zahl nennen. Wir versuchen aber, genau das in den nächsten Jahren herauszufinden.“

Sie kann aber bereits sagen, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass wir uns künftig auf ausgeprägtere Umweltveränderungen einstellen müssen. Zwar kann durch ein Plus beim Pflanzenwachstum etwas mehr eingelagert werden, was den Temperaturanstieg ein wenig bremst. Die Effekte der Erwärmung im Alpenraum lassen sich damit aber nicht ausgleichen.

Teufelskreis

Eine grünere Bergwelt reflektiere weniger Sonnenlicht, beschleunige wahrscheinlich die Schneeschmelze, was zur Veränderung der Albedo der Region (ihrer Fähigkeit, Sonnenenergie zu reflektieren) führt. „Und damit zu einer weiteren Klimaerwärmung – und daher zum weiteren Schwinden reflektierender Schneeflächen“, erklärt Rumpf den Teufelskreis.

Übrigens: Auf die Frage, was sie in die Schweiz verschlagen habe, gesteht sie: „Ich wollte ursprünglich in Österreich bleiben, war aber nicht erfolgreich beim Anlandziehen von Forschungsgeldern.“ Die Uni in Basel bot der innovativen Ökologin schließlich eine Professur an. Und kann sich nun den Forschungserfolg der Österreicherin auf die Fahnen heften.