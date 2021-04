Aus diesen Zeichen entstand unser Alphabet

Vorsichtig holt Lyndelle Webster die knapp vier Zentimeter große Scherbe in einem monumentalen Gebäude in Tel Lachisch aus dem Boden. Die Doktorandin vermutete gleich, dass ihr hier etwas Besonderes in die Hände gefallen ist. Später werden die Archäologen feststellen, dass es sich um eine importierte zypriotische Schale handelt. Getöpfert in der Spätbronzezeit. Als der Epigrafiker einen Blick darauf wirft, ist rasch klar, dass die Zeichen – mit dunkler Tinte auf die Innenseite geschrieben – nichts anderes als Buchstaben sind. „Aus diesen Zeichen ist unser Alphabet hervorgegangen.“ Felix Höflmayer ist sich sicher.