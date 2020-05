Welche Spuren Konservierungsstoffe im Körper hinterlassen

In Voruntersuchungen analysieren die österreichischen Forscher den Einfluss, den bisher wenig untersuchte, für die Hormonproduktion verantwortliche Enzyme haben. "Wir haben bereits einige sehr interessante Ergebnisse", so Schuster. "Es zeigte sich etwa, dass Parabene den Östrogenabbau hemmen. Das bedeutet, es könnten östrogenabhängige Tumore in ihrer Entwicklung begünstigt werden." Parabene sind Konservierungsmittel, die in Kosmetikprodukten und Nahrungsmitteln verwendet werden.

Außerdem haben die Wissenschafter Vertreter von Vanillinderivaten entdeckt, die ebenfalls den Östrogenspiegel ansteigen lassen können. Diese Geschmacksstoffe sind beispielsweise in Kaugummis enthalten. Auch einige Lebensmittelfarben hätten das Potenzial, den Östrogenspiegel zu beeinflussen, wie erste Tests der Pilotstudie laut Schuster zeigen.

Für die Untersuchung der Wirkmechanismen von Arzneien hat Schuster sogenannte "Pharmakophormodelle" am Computer entwickelt. In 3D-Modellen wird simuliert, wo und wie die Chemikalien im Körper andocken und mit welchen Nebenwirkungen zu rechnen sein könnte. Schuster: "Durch die Vorhersagen können wir abschätzen, welche Chemikalien am ehesten eine biologische Wirkung zeigen und diese in der Testung vorziehen."

Das Innsbrucker Team und internationale Partner bauen nun eine Screening-Plattform auf, die dabei helfen soll, in der Unzahl an Chemikalien potenziell toxische Stoffe schnell zu identifizieren. Auf Basis dieser "Hitlisten" kaufen die Forscher anschließend die am häufigsten produzierten Chemikalien, mit denen Menschen direkt in Kontakt kommen, und führen weitere Tests durch.