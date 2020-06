Wirbelsäulenarzt prophezeit: Smartphone-Nacken kommt

Kenneth Hansraj ist davon überzeugt, dass wir am besten Weg zum Smartphone-Nacken sind. Und weil er Wirbelsäulenchirurg in New York ist, sollte man seine Warnung, dass der Blick aufs Smartphone die Anatomie verändern könnte, nicht als absurd abtun. Seine aktuelle Studie zeigt, wie sehr sich die 700 bis zu 1400 Stunden, die der durchschnittliche Nutzer im Jahr auf sein Smartphone glotzt, auf die Halswirbelsäule auswirken (siehe Grafik).

Auf Dauer gestalte sich der Homo oeconomicus smartphoniensis also um: Weil die Bänder im Halsbereich den immer schwerer nach unten ziehenden Kopf halten müssen, werden die Knochen der Wirbelsäule mitwachsen.

Ein Vorbild gibt es in der Natur bereits – das Bison. Der Wirbelfortsatz (Widerrist genannt), der den mächtigen Kopf hält, kann 50 cm lang werden. Für alle, die jetzt sagen: "Alles Blödsinn, schließlich hat man früher auch gelesen und den Kopf geneigt – nur eben Richtung Zeitung und Bücher" – sei gesagt: Aber sicher nicht 1400 Stunden pro Jahr.