Die Geburt eines Kindes verändert alles – auch die seelische Gesundheit – vor allem von Müttern, wie eine Studie von Martin Halla, Professor an der WU Wien, und Kollegen aus Dänemark zeigt. Sie haben umfassende Verwaltungsdaten aus Österreich und Dänemark ausgewertet. Das Fazit: „Neun Jahre nach der Geburt des ersten Kindes steigt in Österreich die Wahrscheinlichkeit einer Verschreibung von Antidepressiva bei Müttern um 5,0 %, bei Vätern nur um 2,1 % – das entspricht einer zusätzlichen Strafe von 2,9 % bzw. 93 % mehr“, erklärt Halla.

Psychische Belastung durch soziale Erwartungen Mit Strafe ist die „Parenthood penalty“, zu deutsch die „Elternschaftsstrafe“ gemeint. Ursprünglich beschränkte sich die Bedeutung dessen auf die Einkommenseinbußen von Müttern nach der Geburt, dem sogenannten „Gender Pay Gap“. Halla und Kollegen haben die Strafe um den Punkt der mentalen Gesundheit erweitert. In Dänemark, wo es deutlich kürzere Karenzzeiten und ein breitgefächertes Kinderbetreuungsprogramm gibt, falle jene Elternschaftsstrafe demnach geringer aus, bleibe aber signifikant: 1,9 % mehr für Mütter. Biologische Faktoren spielen dabei keine Rolle. „Selbst Adoptivmütter, die nie geboren haben, weisen ein ähnliches Risiko auf. Das spricht klar dafür, dass die psychischen Belastungen aus den sozialen Rollen und Erwartungen rund um Mutterschaft entstehen“, betont Halla.

Mütter profitieren von kürzeren Karenzzeiten Problematisch sei vor allem die Verteilung der Kinderbetreuung. „Besonders relevant ist die Länge der Karenz: Unsere Analysen zeigen, dass längere Karenzzeiten die psychische Gesundheit der Mütter im Schnitt verschlechtern, weil sie die Betreuungsverantwortung noch stärker exklusiv bei den Frauen verankern.“ Kürzere Karenzzeiten sind also im Schnitt besser für die mentale Gesundheit von Müttern.

Martin Halla ist Mikroökonom mit Forschungsschwerpunkten in den Bereichen Familie, Arbeit und Gesundheit und Professor für Volkswirtschaftslehre an der WU Wien.