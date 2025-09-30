Von Echokammern zu Brücken: Vision für soziale Medien

Was wir in sozialen Netzwerken sehen, lesen und hören, wird maßgeblich von Programmcodes gesteuert. Das Phänomen der „digitalen Echokammern“ oder „Bubbles“ – also Räume, in denen Nutzer vor allem Inhalte sehen, die ihre bestehenden Ansichten bestätigen – wird zunehmend zum Problem. Wie wirkt sich das auf unser Zusammenleben aus? Das wurde in „Spontan gefragt“ auf KURIER TV mit dem renommierten Computerwissenschafter Stefan Neumann von der TU Wien und der Psychologin und Schauspielerin Nina Blum diskutiert. Im Zentrum der Debatte stehen sogenannte Empfehlungsalgorithmen, auf Englisch „Recommendation Systems“. Das sind Programme, die festlegen, wer welche Inhalte sieht. Ihr Ziel: User möglichst lange zu binden und Werbeeinnahmen zu steigern. Doch genau diese Logik hat laut Experten auch soziale Nebenwirkungen. Neumann warnt, dass dies zu mehr Polarisierung und der Verbreitung von Desinformationen führen kann, da andere Inhalte und Ansichten blockiert werden. Neumanns Team an der TU Wien erforscht die Mechanismen dahinter und versucht, diese zu entschlüsseln. Auch Nina Blum nutzt diese digitalen Möglichkeiten beruflich. Sie schätzt die Effizienz, mit der sie durch gezielte Werbung neue Publikumsschichten für ihre Theaterfestivals erreicht. Doch auch sie kennt die Schattenseiten: etwa penetrante Produktempfehlungen, die eher nerven als nützen, wie sie sagt.

Dr. techn. Stefan Neumann ist seit 2024 Assistenzprofessor an der TU Wien, wohin er über eine WWTF VRG Förderung wechselte. Zuvor war er Assistenzprofessor am KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Schweden. Er promovierte in Informatik an der Universität Wien und studierte zuvor in Saarbrücken und Jena. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Analyse von sozialen Netzwerken sowie effiziente Algorithmen für die Auswertung von großen Datenmengen. Internationale Forschungsaufenthalte führten ihn an die Brown University sowie nach Stockholm und Uppsala. Für seine herausragende Dissertation erhielt er 2022 den Heinz Zemanek Award der Österreichischen Computer Gesellschaft sowie 2021 den Award of Excellence des österreichischen Bildungsministeriums. Die studierte Psychologin Nina Blum absolvierte zusätzlich eine Schauspielausbildung und spielte seitdem an zahlreichen Theatern und in mehreren Filmen mit. 2006 gründete sie das Theaterfestival „Märchensommer NÖ", wo sie auch jedes Jahr Regie führt. Seit 2014 gibt es den „Märchensommer" auch in Graz, und 2015 gründete sie die „Sommernachtskomödie Rosenburg", wo sie als Intendantin und künstlerische Leiterin fungiert. Seit 2022 führt sie auch Regie an der Wiener Staatsoper. 2026 kommt von ihr eine neue Inszenierung der „Zauberflöte" für Kinder heraus. Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger studierte Genetik, forschte auch an der Yale University in den USA und ist heute Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien. Der vielfach ausgezeichnete Wissenschafter forscht, unterrichtet Studierende und betreibt genetische Diagnostik. Er leitet den Thinktank Academia Superior, ist stellvertretender Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission, Kuratoriumsmitglied des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Stammzellforschung. Er war zehn Jahre lang Mitglied des Rats für Forschung und Technologieentwicklung und Universitätsrat der Linzer Johannes Kepler Universität. Hengstschläger ist außerdem Unternehmensgründer, Wissenschaftsmoderator, Autor von vier Platz-1-Bestsellern sowie Leiter des Symposiums „Impact Lech".

In der Bubble Gerade im digitalen Raum wird viel über die Meinungsvielfalt diskutiert. Ob soziale Medien diese tatsächlich ein- schränken, statt zu fördern, ist schwer zu beantworten. Neumann erklärt, dass manche Nutzer durch Social Media ein breiteres Medienspektrum konsumieren als andere. Andere Menschen wiederum sind durch die Algorithmen in ihrer „Bubble“ gefangen und nehmen nur Inhalte innerhalb dieser wahr. Moderator Markus Hengstschläger teilt als Wissenschafter die Sorge, dass das menschliche Denken durch Algorithmen beeinflusst wird. Er sieht traditionelle Medien im Vorteil, da diese Inhalte bieten, die nicht selbst ausgewählt wurden, und so ein differenzierteres Denken fördern.

Mensch und Maschine Weiters wurde die Frage nach dem menschlichen Anteil an der digitalen Spaltung diskutiert. Neumann weist darauf hin, dass viele Nutzer soziale Medien primär zur Selbstdarstellung und Aufmerksamkeitssuche verwenden. Polarisierende Inhalte stoßen auf ein starkes Interesse und bringen Klicks – der Algorithmus verstärkt das. Ein Praxisbeispiel: Sozialdemokraten etwa sehen von Konservativen vor allem extreme Aussagen – Inhalte, die stärker polarisieren als die Realität. Hengstschläger ergänzt diese Sensationslust mit dem biologischen Konzept der „Negativity Bias“: Menschen sind von Natur aus auf schlechte Nachrichten fokussiert – ein Überlebensmechanismus und eine alte Idee: „Only bad news are good news.“