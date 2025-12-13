Die Wolfspopulation in Italien wächst seit Jahren – und mit ihr die Zahl der Sichtungen in der Nähe menschlicher Siedlungen. Das Forschungsteam um die Verhaltensbiologin Sarah Marshall-Pescini vom Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung, Department für Interdisziplinäre Lebenswissenschaften der Veterinärmedizinische Universität Wien, untersucht deshalb, wie Wölfe auf Lebensräume reagieren, die zunehmend vom Menschen geprägt sind. „Wir wollten verstehen, ob Wölfe, die näher an Städten oder Vororten leben, ein anderes Verhalten zeigen als jene in abgelegenen Gebieten“, erklärt sie. Das Team verfolgt dabei einen interdisziplinären Ansatz, um die Auswirkungen der Urbanisierung auf die Ernährungsgewohnheiten der Wölfe, ihr Verhalten sowie ihr endokrinologisches und genetisches Profil zu analysieren und die Hypothese zu testen, ob Wölfe in der Nähe von Siedlungsräumen ein „mutigeres“ Verhalten zeigen als Wölfe, die in entlegenen Gebieten leben.

50 Rudel Über vier Jahre wurden mehr als 50 Rudel entlang eines Urbanisierungsgradienten beobachtet. Grundlage war der Human Footprint Index, der Bevölkerungsdichte, Bebauung, Straßen und Lichtquellen erfasst. So ließ sich bestimmen, wie stark ein Wolfsgebiet vom Menschen beeinflusst ist. Um Unterschiede im Verhalten zu testen, richtete das Team ein „Freiluftlabor“ ein: Kamerafallen wurden an Orten installiert, die Wölfe regelmäßig passieren. Dort präsentierte man ihnen neue Objekte – ein klassischer „Novel Object Test“. Die Idee dahinter: Tiere, die häufiger menschlichen Reizen ausgesetzt sind, könnten ihre Scheu schneller ablegen. Zusätzlich stellte das Team verschiedene Dummys, etwa einen künstlichen Hund, versehen mit echten Hundehaaren, auf, um soziale Reaktionen zu erfassen. „Wir sahen deutlich, dass sie den Hund als soziales Wesen, quasi als Artgenossen wahrnehmen – ganz anders als die künstliche Elster“, so Marshall-Pescini. Einen klaren Zusammenhang zwischen Urbanisierung und Verhalten gebe es aber bisher nicht. Parallel untersuchten die Forscher Stressmarker in verendeten Wölfen, die ihnen aus ganz Italien überstellt wurden. Der Cortisolspiegel sollte zeigen, ob die Nähe zum Menschen belastend wirkt. Auch hier deutet bisher nichts auf erhöhte Stresswerte hin. „Es scheint, dass sich die Tiere erstaunlich gut an die Nähe des Menschen anpassen“, sagt sie – betont aber, dass die Analysen noch laufen.

Priv.-Doz. Sarah Marshall-Pescini.