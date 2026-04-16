Spitzen Sie die Ohren!

Aber weshalb empfinden wir manche Geräusche als nervtötend und andere als angenehm? Lüften Sie dieses und viele weitere Geheimnisse aus der Wunderwelt des Schalls am Tag gegen Lärm am 29. April 2026 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Kundig begleitet von unseren Expert*innen des Instituts für Schallforschung erkunden Sie auf 27 Mitmachstationen, wie Schall entsteht, wie er errechnet werden kann – und wann er zum Lärm wird. Sie finden heraus, wie laut Ihre Stimme sein kann, wie gut Sie hören und wie Sie Ihr Hörvermögen schützen. Sie werden erfahren, wie Tiere unter dem Lärm leiden – und bei welcher Surr-Höhe man sich besser auf Mückenstiche gefasst machen sollte.

Kommen Sie vorbei, alleine, mit Familie und Freunden – oder gleich Ihrer Schulklasse.