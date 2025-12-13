Sag’s multi: Wie ein Redewettbewerb in Österreich Mehrsprachigkeit fördert

Das was mich am meisten an Sag’s multi fasziniert hat, ist die Tatsache, die Chance zu haben, vor Menschen zu stehen und mit ihnen meine Gedanken teilen zu dürfen“, sagte Elif Duygu einst bei ihrem großen Auftritt von Sag’s multi. Heute ist sie Poetry Slammerin.

Selbstbild stärken Der mehrsprachige Redewettbewerb Sag’s multi fördert Mehrsprachigkeit seit 2009 und wird seit 2020 vom ORF veranstaltet, der auch zentraler Projektpartner ist. Sag’s multi bietet Jugendlichen eine Bühne, auf der sie ihre Kompetenzen auf Deutsch und in einer weiteren Sprache (bislang über 90 Sprachen) unter Beweis stellen und ihre Meinungen und Erfahrungen äußern können.

Seit Herbst 2024 wird der Wettbewerb auch von einem Forschungsprojekt der Universität Wien begleitet, das untersucht, inwiefern Sag’s multi selbstermächtigend wirkt, das (sprachliche) Selbstbild der Jugendlichen stärkt und für sie eine positive Erfahrung ihrer Mehrsprachigkeit darstellt. „Ziel der Forschung ist unter anderem herauszufinden, wie Mehrsprachigkeit in den Schulen besser gefördert werden kann“, sagt Projektleiter Assoz. Prof. Hannes Schweiger von der Universität Wien.

Viele Sprachen, die Kinder in Österreich sprechen, werden kaum in Schulen gefördert. Schweiger: „Das Schulsystem in Österreich ist stark geprägt von einer Sprachenhierarchie und zeigt, dass Sprachen ein unterschiedliches Prestige haben. So genießt etwa Französisch mehr Ansehen als Türkisch.“ Alle ihre Sprachen sind aber Teil der Identität und des Selbstbildes der Kinder. „Wird die Mehrsprachigkeit gesehen und geschätzt, bestärkt das die Kinder und ihre Identität sowie ihre Zugehörigkeit in der Gesellschaft“, sagt Schweiger.