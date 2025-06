„Klimaschutz ist auch Menschenschutz“

Ein klimafreundliches Leben gilt oft als Frage des Geldes – eine Annahme, die leider oft der Wirklichkeit entspricht, meint Dr. Melanie Pichler vom Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur Wien. Denn Klimaschutz wird derzeit primär über Konsum gedacht: E-Autos, Bioprodukte, neue Heizsysteme etc. Dabei ist gerade Konsum ein wahrer Klimakiller. „Klimaschädliches Leben ist leider ebenfalls eine Frage des Geldes“, sagt Pichler. Was sie damit meint? Wer mehr besitzt, lebt meist ressourcenintensiver – mit größeren Wohnungen, mehr Flügen, mehr Autos.