Mechanismen hinter widersprüchlichen Überzeugungen verstehen

Warum glauben wir das, was wir glauben? Warum handeln wir danach und warum handeln wir manchmal gegen das, was wir glauben? Ein Beispiel dazu: Eine Person weiß um die Herausforderungen des Klimawandels Bescheid. Sie ist davon überzeugt, mit ihrem Verhalten gegen den Klimawandel etwas unternehmen zu können. Aus dem Grund hat diese Person kein Auto und fährt im Alltag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Trotzdem fliegt sie im Jänner mit dem Flugzeug auf Geschäftsreise nach München, statt den Zug zu nehmen, obwohl sie genau weiß, dass diese Entscheidung für das Klima viel schlechter ist. Warum handelt sie also inkohärent zu ihrem Glaubenssystem?