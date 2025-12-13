Gastkommentar „Es ist leider ein Wettrennen“

Als Wissenschaftsförderer sitze ich besonders gern mit Unternehmer*innen und Manager*innen zusammen. Zwar ist die Ermöglichung grundlegender Forschung mein Geschäft, aber ohne die Bedürfnisse der Unternehmen zu kennen, mache ich meine Arbeit falsch. Was bekomme ich zu hören? „Mein Unternehmen hat 1.000 Leute, wir machen ordentlich Umsatz, wir sind super-digitale Dienstleister. Und dennoch fühlen wir uns ungeschützt und hilflos gegenüber der steigenden Cyberkriminalität.“ Oder: „Wir sind an der technologischen Frontier, aber das AI-Security Wettrüsten bringt uns an ganz andere Grenzen.“

Der jüngste Bericht des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zeigt neue und anwachsende Bedrohungsbilder, von steigenden Lösegeldforderungen bis AI-generierten Bedrohungsbildern, von Cyberspionage zu Infiltration und „Brute-Force“ bis zur Attacke auf kritische Infrastrukturen. Unternehmen und staatliche Einrichtungen sind im Digitalen wie Entdeckerschiffe der frühen Neuzeit: Den Elementen ausgesetzt, schwach geschützt, oft bar wichtiger technischer Tools. Ich weiß nicht, was mich mehr schreckt: Die Naivität vieler Unternehmen oder die Raffinesse oft staatlich gestützter Angreifer, selbst gut geschützte Systeme zu knacken.

Wir vom WWTF wollen an drei Stellen mithelfen: Wir fördern durch unsere Programme Spitzenforschung in Wien im Bereich Computer Security und holen zusätzliche Talente hierher. Wir fördern das Verständnis der Digitalen Revolution durch unsere Initiative des Digitalen Humanismus. Und für 2026 haben wir uns vorgenommen, diese Forschung viel stärker mit den Unternehmen am Standort zu vernetzen.

Jetzt muss ich aber aufhören, meine Bank schreibt mir gerade, ich soll vertrauliche Informationen mittels meiner Kontodaten sofort öffnen …