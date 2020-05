Wie die Nobelpreisgewinner gekürt werden

Vorschläge für den Friedensnobelpreis können neben den Mitgliedern des Komitees und früheren Preisträgern alle Mitglieder einer Regierung oder des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag sowie Professoren der Fachrichtungen Sozialwissenschaft, Geschichte, Philosophie, Recht und Theologie und die Leiter von Friedensforschungsinstituten und ähnlichen Organisationen einreichen.



Heuer wurden 241 Personen nominiert - so viele wie noch nie. Darunter fanden sich Aktivisten des Arabischen Frühlings, aber auch die Enthüllungsplattform WikiLeaks sowie der deutsche Ex-Kanzler Helmut Kohl. Die Auszeichnung wird seit 1901 jedes Jahr am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, in Oslo verliehen. Sie ist mit umgerechnet 1,1 Millionen Euro dotiert.