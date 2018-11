Wie Boltzmann-Präsident Josef Pröll die Forschung fördern will

Meinen Sie mit „Öffentlichkeit“ alle Menschen? Oder wendet sich Crowdsourcing an Menschen aus bestimmten, forschungsähnlichen Berufen?

Je nach Forschungsthema ist der Kreis voll offen, möglicherweise auch international, oder bezieht nur Gruppen ein. Man kann das immer neu gestalten, aber der Punkt ist, aus dem Elfenbeinturm der eigenen Forschung zu gehen und zu fragen, was Menschen drückt. Jetzt gerade haben wir ein Crowdsourcing über Unfallverletzungen gemacht: Es gibt 800.000 Unfallverletzungen pro Jahr in Österreich, das ist nicht nur persönliches Leid, sondern auch eine volkswirtschaftliche Herausforderung. Es gibt da Mitarbeiter im Heilungsbereich wie Physiotherapeuten, natürlich Mediziner und Ärzte, aber vor allem Betroffene, die Patienten. Wir haben im Crowdsourcing-Prozess 800 Fragen gesammelt, die beforscht werden sollen – mehr als die Hälfte davon kamen von Betroffenen. Es ist wirklich überraschend, dass zu vielen der Fragen, die da gekommen sind, noch gar nicht oder kaum geforscht wurde.

Aber ehrlich: Erwischt man mit solchen Projekten auch die breite Bevölkerung, besonders die bildungsfernen Schichten?

Das ist absolut möglich, und wir haben das auch schon erlebt: Thema waren psychische Erkrankungen, wir bekamen 400 relevante Beiträge, damals 40 Prozent von Betroffenen, also Angehörige und Patienten. Übrigens auch 25 Prozent von Pflegepersonal – das wird oft völlig unterschätzt und leider fast nie befragt. Jedenfalls kam gerade von Betroffenen eine Fragestellung, die wir alle nicht auf dem Tisch hatten: Wie gehen wir mit Kindern psychisch kranker Eltern um? Wir haben mittlerweile dazu eine Forschungsgruppe in Innsbruck und Krems eingerichtet. Nach vier Jahren gibt es Ergebnisse. Ohne den Crowdsourcing-Prozess wären wir nicht auf diese Fragestellung gekommen. Wir waren übrigens damals in Europa die ersten mit so einer Open Innovation Strategie und sehr stolz, dass alle der 400 eingebrachten Beiträge analysefähig waren.

Wo stuft der Ludwig-Boltzmann-Präsident denn die österreichische Forschung ein?

Wir halten sicher mit der europäischen Spitze mit, aber es gibt eindeutig Luft nach oben. Wissenschaft und Forschung müssen sich positiv verändern. Wir brauchen mehr Vielfalt in den Themen und Klarheit in den Strukturen. Und wir brauchen ein Umdenken, wie man an Forschungsprojekte herangeht, denn Forschung muss beim Menschen ankommen.