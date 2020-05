Wenn Kinder ins Spital müssen

Die meisten öffentlichen Spitäler erlauben die Übernachtung für Begleitpersonen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr des Patienten. Die Kosten allerdings variieren stark: Von 5,10 Euro (für Patienten ab dem 6. Monat oder vollendeten ersten Lebensjahr mit Hauptwohnsitz

in Oberösterreich) bis 70 Euro (für Patienten ab dem 14. Lebensjahr in Niederösterreich) reichen die anfallenden Beiträge. Während in manchen Fällen die Verpflegung dabei bereits enthalten ist, muss diese anderswo extra bezahlt werden. Auch hier sind die Unterschiede

zwischen einzelnen Einrichtungen und Regionen groß.

Generell gilt: Gibt es zu wenig Plätze, haben die Begleitpersonen kleinerer Kinder (bis zum Schulalter) Vorrang. Bis zum vollendeten ersten Lebensjahr ist eine Begleitung durch die Eltern dabei in der Regel kostenlos. In einigen Bundesländern (z.B. Wien, Burgenland,

Kärnten, Steiermark) ist eine kostenlose Begleitung auch bis zum dritten, in Salzburg bis zum sechsten und in Tirol bis zum siebten Lebensjahr möglich.