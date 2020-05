Wein: Glasgröße beeinflusst Trinkmenge

Wer sich nach einem fröhlichen Abend mit Weinbegleitung über seinen Brummschädel wundert, obwohl man doch nur "zwei, drei Glaserl" getrunken hat, könnte von Forschern der Iowa State and Cornell Universities ( USA) Aufklärung erhalten. In einer Studie stellten sie fest, dass uns das Glas, in das wir uns einschenken, großen Einfluss auf die konsumierte Weinmenge hat - und wie leicht es ist, dabei zu übertreiben, ohne es zu bemerken.