Was geschieht, wenn das Schlagen von Kindern verboten wird

Die "g'sunde Watsche" gilt bei Psychologen schon lange nicht mehr als pädagogisch wertvoll. 1989 wurde sie in Österreich verboten. Eltern und auch Lehrer dürfen keine Gewalt gegen Kinder einsetzen, in vielen Ländern ist das jedoch anders. Nur 30 Länder wie Deutschland, Neuseeland und Schweden verbieten sie ganz, in 38 Ländern ist es den Eltern erlaubt aber den Lehrern nicht und in den anderen Ländern gibt es keine Regelungen.

Eine neue Studie der kanadischen McGill University belegt jetzt, welche dramatischen Konsequenzen es hat, wenn Kinder vor Schlägen nicht geschützt sind. Die Forscher um Frank McElgar haben andere Studien ausgewertet: Wo Eltern und Lehrer Kinder nicht schlagen, prügeln einander auch die Jugendlichen weniger. In jenen Ländern, in denen das Gesetz das Schlagen vn Kindern verbietet, gibt es fast ein Drittel weniger Raufereien unter Buben. Bei Mädchen sinkt die Kampflust sogar um 58 Prozent.