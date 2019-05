"Österreichs Spitzenforscher in der Champions League"

„Österreichische Universitäten in internationalen Rankings abgerutscht“: Solche Meldungen gab es in der Vergangenheit mehrfach. Ist es also um die heimische Forschung nicht gut bestellt? Der FWF – der Fonds zur Förderung der Wissenschaft – will jetzt aufzeigen, dass dem nicht so ist. Dieser Fonds ist Österreichs zentrale Einrichtung zur Förderung der Grundlagenforschung. Präsident Klement Tockner: „Unsere Spitzenforscher spielen in der Champions League.“

Gemeinsam mit Wissenschaftsminister Heinz Faßmann präsentierte er die aktuellen FWF-Zahlen: