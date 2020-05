Resistente Keime auf dem Vormarsch

Erst im März hatte Frieden vor den CRE-Erregern als „Alptraum-Bakterien“ gewarnt, weil auch die stärksten Antibiotika („Peneme“) nicht mehr wirkten. In den USA kommt es laut CDC jährlich zu 9.300 Infektionen. Die dabei am häufigsten auftretenden zwei Bakterientypen, antibiotika-resistente Klebsiellen und antibiotika-resistente E.coli-Bakterien sind in den Vereinigten Staaten für 600 Todesfälle jedes Jahr verantwortlich.



Als zweite große Gefahr wertete die Behörde die auch als Krankenhauskeime bekannten Erreger des Typs c. difficile. Sie kommen häufig in Kliniken vor, weil dort besonders oft Breitband-Antibiotika angewendet werden, die das Immunsystem des Darms beeinträchtigen und damit ihre Verbreitung erleichtern. C. difficile löst laut CDS jedes Jahr in den USA 250.000 Infektionen aus - pro Jahr sterben 14.000 Menschen daran.