Trauerfeier für Stephen Hawking in Cambridge

Zweieinhalb Wochen nach dem Tod von Stephen Hawking nehmen Familie, Freunde und Kollegen Abschied von dem Astrophysiker. Er war am 14. März im Alter von 76 Jahren im englischen Cambridge gestorben. Verwandte, Freunde und Kollegen versammeln sich am Samstag ab 15 Uhr (MESZ) zu einer Trauerfeier in der Kirche Great St. Mary's in der Universitätsstadt. Die Öffentlichkeit ist nicht zugelassen. Zu den Gästen zählt u.a. Eddie Redmayne, der Hawking im Film "Die Entdeckung der Unendlichkeit" verkörpert hat.

Die Asche Hawkings wird jedoch in London bestattet - und zwar in der Westminster Abbey. Seine letzte Ruhestätte soll dort in der Nähe des Universalgelehrten Isaac Newton und des Naturforschers Charles Darwin sein. Dies ist im Rahmen eines Gottesdienstes später im Jahr geplant.

Der Astrophysiker litt an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Seit Jahrzehnten war er fast völlig bewegungsunfähig und saß im Rollstuhl. Seit Mitte der 1980er Jahre nutzte er einen Sprachcomputer.