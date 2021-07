Toxoplasma verändert Hirnvorgänge

Außer bei schwangeren Frauen hielt man eine Infektion mit Toxoplasma-Parasiten bisher für belanglos. Dieser hochentwickelte Erreger kann aber in Menschen, so wie bei seinen natürlichen " Zwischenwirten" Ratten und Mäusen, ins Gehirn vordringen und das Verhalten zu ihren Ungunsten ändern, erklärte Joanne Webster vom Imperial College in London ( Großbritannien) der APA am Rande einer Tagung in Wien.

Nehmen die Nagetiere Toxoplasma gondii-Zysten mit der Nahrung auf, vermehrt sich der Parasit in ihren Körpern und bildet Gewebezysten etwa in den Muskeln, der Netzhaut und dem Gehirn. Die Tiere verlieren daraufhin ihre natürliche Scheu vor Katzen, benehmen sich aktiver, reagieren aber langsamer auf Umweltreize, und der Geruch von Katzenurin löst bei ihnen auf einmal sexuelle Erregung statt Angst aus. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie von einer Katze gefangen und verspeist werden, und die Toxoplasma-Zysten in ihren "Endwirt" gelangen. Dort vermehrt sich der Parasit wieder und wird schließlich im Kot ausgeschieden, mit dem sich neulich Mäuse und Menschen durch Schmierinfektion anstecken können.