Ameise bis Schimpanse: So unterschiedlich verstehen Tiere den Tod

Ameisen tragen ihre toten Artgenossen zu Grabe. Sie versuchen mit dem Ritual jedoch nicht, den Verlust zu bewältigen, vielmehr reagieren sie stereotyp auf den Leichengeruch, um sich vor Krankheiten zu schützen.

Schimpansen dagegen verhalten sich in Anbetracht verstorbener Familienmitglieder höchst unterschiedlich. Die Adoptivmutter putzt dem leblosen Sohn die Zähne, eine Verwandte hält Totenwache, andere schweigen bedächtig, manche schreien.

Von einem Orca-Weibchen wiederum ist überliefert, dass es sein totes Kalb 1.600 km huckepack durch die Meere trug, ehe es das Baby untergehen ließ.

Autorin liefert Beispiele - von Affen über Hunde bis zum Frosch

Tiere mit Köpfchen können ein „Konzept vom Tod“ entwickeln, analysiert die spanische Philosophin Susana Monsó in ihrem Buch "Das Schweigen der Schimpansen" (Insel Verlag, 254 Seiten, 28,80 €). Entsprechend dem Untertitel leitet die Ethikerin her, "Wie Tiere den Tod verstehen".

Für Laien verständlich warnt sie genauso vor einer Vermenschlichung der meist anekdotischen Fallbeispiele wie vor einem allzu nüchternen Blick auf z.B. Elefanten, die der sterbenden Kuh auf die Beine helfen wollen, oder vor voreiligen Schlüssen, wenn der Hund sein totes Herrl anknabbert; Kannibalismus könnte ein Zeichen inniger Liebe oder purer Verzweiflung sein.

Vergleichende Thanatologie ist eine junge Wissenschaft

Dabei steht die vergleichende Thanatologie (die Wissenschaft von Tod, Sterben und Bestattung) als Schnittstelle zwischen Verhaltensforschung und Psychologie erst am Anfang.