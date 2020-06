Suizid ist zweithäufigste Todesursache

"Dabei hat sich gezeigt, dass es in den Gruppen, in denen die Jugendlichen selbst mit dieser Problematik befasst wurden, eine signifikante Reduktion an Gefährdeten gab - nämlich um die Hälfte weniger als in den Kontrollgruppen", erläuterte der Psychiater. Damit sei nachgewiesen, dass Prävention in Schulen wirke. Nun könne man darauf aufbauend Programme entwickeln.

In Tirol sei man nun dabei ein Team aufzubauen, um dann in die Schulen gehen zu können. "Wir hoffen, dass wir in Tirol bald loslegen können und vielleicht auch irgendwann in ganz Österreich", blickte der Psychiater in die Zukunft. Um die Möglichkeit zu haben Präventionsprogramme an allen Schulen anbieten zu können, würde man jedoch rund neun Millionen Euro pro Jahr für die Finanzierung benötigen.

Grundsätzlich sei es erstmals wichtig das Problem zu entstigmatisieren. "Wir müssen den jungen Leuten vermitteln, dass sie Hilfe annehmen sollen und nicht versuchen das Problem selbst zu lösen", sagte Haring. In Mitteleuropa sei es immer noch schwer, gefährdete Jugendliche dazu zu motivieren Hilfe zu suchen. Die Angst vor dem Stigma sei immer noch sehr groß, meinte der Psychiater.