Unwiderstehlich: Studie klärt über den Hundeblick auf

„Die Eigenschaft des Hundeblicks habe sich aber erst im Laufe der Domestizierung entwickelt“, berichteten einige Forscher im Fachmagazin „PNAS“. Der Hundeblick bleibt aber eine Eigenschaft die nur den Hunden vorbehalten bleibt. Wölfe besitzen diese Fähigkeit nicht.

Einige Wissenschaftler der University of Portsmouth führten eine Studie an der Gesichtsmuskulatur an vier Hunden und sechs Hunden durch. Das Ergebnis ganz klar. Die Gesichtsmuskulatur stimmt bei beiden Verwanden weitgehend überein. Die Tatsache, dass sich das Gewebe der Hunde in den 33 000 Jahren, seit die Hunde getrennt von den Wölfen leben, verändert hat ist einzigartig und bemerkenswert zugleich.