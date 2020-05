Bewegung hilft krebskranken Kindern

Schon vor 15 Jahren wurden an der Sporthochschule Köln wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema veranstaltet, jedoch fehlte die bewegungstherapeutische Versorgung in der Kinderonkologie. Doch seit 2011 ist ein neues Modellprojekt für die Nachsorge der Krebskranken entwickelt worden, welches im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße in Köln durchgeführt wird. Einmal in der Woche nehmen die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie deren Geschwister an einem professionellen Sporttraining teil. Ziel ist, die Kinder innerhalb von sechs Monaten wieder fit zu machen. "Künftig werden wir die Effekte der körperlichen Aktivität auch im Hinblick auf immunologische Parameter untersuchen", sagt Baumann.