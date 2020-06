Studie belegt Wichtigkeit des Aufwärmens

In einer Forsa-Umfrage in Deutschland gab jeder zweite von 1000 Befragten an, gar nicht oder kaum sportlich aktiv zu sein, wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Dienstag mitteilte. In Österreich sind die Daten ähnlich: 57 Prozent betreiben selten oder überhaupt nie Sport. „Eine ganze Bevölkerungsgruppe scheint sich immer weiter von der Bewegung abzukoppeln“, warnen Gesundheitsexperten: „Wir sitzen uns krank.“ Nicht nur der Sport kommt oft zu kurz: Selbst auf ihren alltäglichen Wegen sind die Deutschen im Schnitt nur eine halbe Stunde zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs. Jeder Sechste kommt sogar nur auf höchstens 15 Minuten.

Im Schnitt sitzt jeder Erwachsene täglich sieben Stunden, bei den Berufstätigen kommt jeder Dritte sogar auf neun Stunden. Weitere drei Stunden verbringen die Menschen durchschnittlich sitzend vor dem Fernseher oder Internet.