Extremsportler radeln für guten Zweck

10.000 Kilometer in 14 Tagen: Im „Race Across Russia“ gehen vier Extremsportler an ihre physischen und mentalen Grenzen, um Geld für die Österreichische Muskelforschung zu sammeln. Das „AusTriaTeam“ ( Andreas Sachs, Walter Zelenka, Robert Lang und Michael Strasser) startete vor zwei Tagen in Moskau und radelt nun über teilweise unwegsames russisches Gebiet in Richtung Wladiwostok.

Dieser Weltrekordversuch soll jenen helfen, deren Muskeln nicht mehr so stark sind: Jeder erradelte Kilometer kann um einen Euro gekauft werden (Näheres unter www.muskelforschung.at). Der Erlös kommt der Forschung für jene rund 20.000 Österreichern zugute, die unter unheilbaren Muskelerkrankungen leiden – die Hälfte sind Jugendliche und Kinder. Bereits 2011 stellte das „AusTriaTeam“ einen Radweltrekord zugunsten der Muskelforschung auf: Damals fuhren die Sportler in weniger als fünf Tagen 4000 Kilometer mit dem Rad von Perth nach Sydney.