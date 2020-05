Städter haben häufiger Kopfschmerzen

Pochen in den Schläfen oder stechende Schmerzen im Stirn- oder Hinterkopfbereich: Rund 800.000 Österreicher leiden an Migräne und schweren Kopfschmerzen. Laut einer nun im Journal of Headache and Pain veröffentlichten deutschen Studie bezeichnen 54 Millionen Das verursacht nicht nur gesundheitliche, sondern auch ökonomische Probleme. Im Schnitt fällt jeder Arbeitnehmer pro Jahr an 14 Tagen aus, in Summe sind das 6,8 Millionen Arbeitstage.

Dementsprechend intensiv wird an den Ursachen geforscht. Für die deutschen Studie wertete die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) jetzt die Daten einer Langzeiterhebung aus. Zwischen 1995 und 2009 waren jeweils ca. 18.000 Personen über ihre Kopfschmerzen befragt worden. Unter anderem kam heraus, dass Städter häufiger unter Kopfschmerzen leiden, als Menschen, die in ländlichen Regionen leben.