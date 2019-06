Sogar Flieder und Forsythie sind Migranten

Verdammte Orchideen

Der Brief, den Wilhelm Micholitz 1914 an den Pflanzenhändler Frederik Sander schreibt, klingt ungehalten: „Ich kann nicht behaupten, dass ich besonders dankbar bin, dass Sie mich zu dieser Jahreszeit hinter diesem verdammten Dendrobium (Orchideen-Gattung) herjagen.“ Micholitz wünscht dem als Orchideenkönig berühmt gewordenen englischen Kaufmann, er möge einmal am eigenen Leib verspüren, was es heißt, in Birma herumzuklettern, um die vermaledeiten Dinger zu finden.

Pflanzenjagd ist eine Gier, die Menschen in alle Ecken der Welt trieb. Allen voran die gartenversessenen Engländer. Joseph Dalton Hookers Sammelreise in den zentralen Himalaja (um 1850) veränderte die europäischen Gärten tief greifend. Bei seiner Rückkehr nach England präsentierte er 32 Rhododendron-Arten, die Hälfte war neu für die Wissenschaft. Um 1870, als viele davon endlich blühten, lösten die bis dato unbekannten Blütenfarben und -formen eine wahre Rhododendron-Manie aus.