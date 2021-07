Kinder: Schwere Verletzungen durch kippende Fernseher

Die Zahl der schweren Kopf- und Halsverletzungen durch kippende Fernseher stieg in den vergangenen Jahren deutlich an. Das ist das Ergebnis einer Meta-Studie von Wissenschaftern der University of Toronto und dem St. Michael’s Hospital in Toronto, Kanada. Sie rechnen damit, dass derartige Verletzungen in den nächsten Jahren auch weiter zunehmen werden.

Viele Fernsehgeräte seien nicht angemessen befestigt oder stehen nicht stabil. "Eltern müssen sich bewusst sein, dass kippende Fernseher Kindern ernsthaft schaden können. Aber diese Verletzungen sind vorhersehbar und verhinderbar“, meint Michael Cusimano, Neurochirurg am St. Michaels Hospital und Studienautor.