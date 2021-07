Propofol: Sehr sicher - bei richtiger Anwendung

Es gibt derzeit Kollegen, denen Eltern vor Operationen sagen, sie wollen nicht, dass ihr Kind Propofol bekommt", sagt Univ.-Prof. Peter Marhofer, Kinderanästhesist an der MedUni Wien: "Darauf antworte ich immer: In fachgerechten Händen und bei fachgerechter Anwendung ist es das derzeit wahrscheinlich sicherste Narkosemittel."



KURIER: Wofür genau ist Propofol zugelassen?

Peter Marhofer: Für die Vollnarkose sowie für die Sedierung (für Lokal- oder Regionalanästhesie) jeweils bei Operationen und Untersuchungen. Die Zulassung gilt für Patienten über einen Monat: Für Jüngere gibt es sie deshalb nicht, weil keine Studien existieren. Doch für die Einleitung einer Narkose gibt es im ersten Lebensmonat keine Alternativen. Alle anderen Medikamente sind hier schlechter zu bewerten. Bei vielen Indikationen in der Anästhesie von Kindern und Erwachsenen ist Propofol also unverzichtbar.



Warum?

Propofol lässt sich sehr gut steuern, der Schlafzustand kann rasch beendet werden. Damit ist auch eine schnellere Entwöhnung vom Beatmungsgerät möglich, was Komplikationen wie etwa eine Lungenentzündung reduziert. Andere Medikamente, die auch ein rasches Aufwachen ermöglichen, haben mehr Nebenwirkungen - das reicht von möglichen Schäden an Nervenzellen bis zu starken Schmerzen bei der Verabreichung.