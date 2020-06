Pneumologen warnen: Rauchen verursacht Asthma bei Jugendlichen

Laut einer OECD-Studie aus dem Jahr 2013 rauchen 25 Prozent der 15-jährigen Österreicher zumindest ein Mal pro Woche. Betrachte man allein die Gruppe der 15-jährigen Mädchen, sind es sogar 29 Prozent. Somit liege Österreich klar an führender Stelle der OECD-Länder, gefolgt von Tschechien und Ungarn. Der Einstieg in die "Raucherkarriere" erfolgt in vielen Fällen schon sehr früh und kann in weiterer Folge zu einer ganzen Reihe von lebensbedrohlichen Lungenerkrankungen wie COPD und Lungenkrebs führen.

Asthma ist eine Erkrankung, die hauptsächlich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene belastet. "Rauchen ist zwar ein Problem, das alle Altersstufen betrifft, vom ungeborenen Kind bis zum hoch betagten Menschen, aber wer einmal raucht, gehört einer Risikogruppe an, die leichter Allergien und Asthma bronchiale entwickelt", so der Lungenspezialist.

In diesem Zusammenhang sind die sogenannten E-Shishas in den Fokus der Kritik geraten. Die kleinen, tragbaren elektronischen Wasserpfeifen verdampfen ein aromatisiertes Liquid mittels Heizmodul. Der Rauch schmeckt süßlich nach Früchten und zielt somit gerade auf ein junges Publikum ab.