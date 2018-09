Ohne Penis geboren: Brite bekam mit 44 Jahren künstliches Glied

Im Juni dieses Jahres erhielt Andrew Wardle in einer zehnstündigen Operation einen bionischen Penis. Geformt wurde dieser aus einer Hautpartie, die vom Arm des 44-jährigen Briten entnommen wurde. Zuvor war der hochkomplexe Eingriff jahrelang vorbereitet worden.

Im Interview mit der britischen Sun sprach der in Manchester lebende Mann nun über den Eingriff – und sein neues Sexualleben.

Seltene Fehlbildung

Wardle wurde mit einer extrem seltenen Fehlbildung geboren. Aufgrund einer Blasenekstrophie verfügte er zwar normal ausgebildete Hoden, seine Blase lag jedoch aufgrund einer Fehlentwicklung der unteren Bauchwand offen außerhalb des Körpers und das Glied fehlte. Zahlreiche medizinische Eingriffe in der Kindheit und das Gefühl, nicht normal zu sein, machten Wardle physisch und psychisch zu schaffen. Im Gespräch mit der Sun berichtete er unter anderem davon, dass er während der Schulzeit gemobbt wurde und stets versuchte, seinen Intimbereich zu verstecken. Beziehungen, die er in jüngeren Jahren einging, endeten meist dann, wenn er offen über seine Fehlbildung sprach: "Es war ein Teufelskreis, ich traf ein Mädchen, dann sagte ich es ihr und dann endete alles."

Hilfe von Spezialisten

Erst im Jahr 2012 wurde er an einen Urologen überwiesen, der zusammen mit anderen Spezialisten in den Folgejahren eine neue Blase sowie einen Penis für Wardle konstruierte. Um letzteren zu modellieren, verwendeten die Mediziner Haut und Muskeln des linken Armes des Mannes und eine Vene aus seinem rechten Bein. Der Penis wurde mit einer Pumpe ausgestattet. Mittels punktuellem Druck in der Leistengegend wird damit eine Erektion mechanisch herbeigeführt. Kostenpunkt der Penisrekonstruktion: rund 50.000 Pfund (etwa 56.000 Euro) – die von Wardles Versicherung übernommen wurden.