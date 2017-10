Wer schon immer zum Mars fliegen wollte, kann jetzt zumindest einmal seinen Namen hinschicken. Auf einer Webseite der US-Raumfahrtbehörde Nasa kann man Vor- und Nachnamen eintragen und eine Art virtuellen "Boarding Pass" erhalten. Die Namen kommen per Mikrochip an Bord des Mars-Landers "InSight", der sich im Mai 2018 auf den Weg zum roten Planeten machen soll, wie die Nasa am Mittwoch mitteilte.

Send your name out-of-this-world...to MARS! @NASAInSight will carry it to the Red Planet if submitted by Nov 1: https://t.co/bWLHbOVRIO pic.twitter.com/k0A8If2bvW